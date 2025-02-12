В Уфе ищут парней, избивших студента уфимского колледжа

В Уфе избили студента уфимского колледжа. Несколько парней выловили юношу во вдоре учебного заведения и нанесли ему удары по лицу. Несмотря на то, что студент просил помощи у прохожих, никто ему не помог.
По предварительной версии, причиной конфликта стали слова уфимца о чьей-то матери. Этим свой поступок аргументировали напавшие парни. Они снимали избиение на видео и заставили юношу извиниться на камеру.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, по факту случившегося начата проверка. Полицейские устанавливают личности нападавших.
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