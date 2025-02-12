«Схватил за волосы». Под Гродно в маршрутке мужчина напал на женщину, игнорировавшую знаки внимания

В сообщении сказано, что 13 января 2025 года 30-летняя жительница агрогородка Обухова ехала в маршрутке. В салоне транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения находился 67-летний мужчина. Пенсионер стал навязчиво приставать к пассажирке, однако та его игнорировала.