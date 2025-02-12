«Схватил за волосы». Под Гродно в маршрутке мужчина напал на женщину, игнорировавшую знаки внимания

Под Гродно пенсионер в маршрутке приставал к женщине, схватив ее за волосы. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении сказано, что 13 января 2025 года 30-летняя жительница агрогородка Обухова ехала в маршрутке. В салоне транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения находился 67-летний мужчина. Пенсионер стал навязчиво приставать к пассажирке, однако та его игнорировала.
«В итоге ему все это надоело, и он схватил девушку за волосы», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что фигуранта остановили другие пассажиры маршрутки, высадив его из транспорта на ближайшей остановке. О случившемся потерпевшая сообщила в Гродненский РОВД. Личность мужчины была установлена. СК завел уголовное дело по статье хулиганство.
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