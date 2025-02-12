Южноуралец по просьбе «работников банка» продал авто и влез в долги

Вскоре собеседник перезвонил и заявил, что платёж не прошёл, и нужно снова отправить деньги. Южноуралец взял в долг у родственника ту же сумму и снова перевёл незнакомцу. Позднее «работник банка» затребовал ещё 280 тысяч рублей, на этот раз для оплаты страховки, и вскоре их получил. Таким образом, настоящие мошенники заработали на доверчивом гражданине больше 1,4 миллионов рублей.