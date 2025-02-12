Южноуралец по просьбе «работников банка» продал авто и влез в долги

Жертвой обмана аферистов стал 67-летний житель Южноуральска. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что началось всё с «замены счётчиков». Неизвестный позвонил гражданину на телефон, предложил услугу и попросил его продиктовать код из СМС.
После этого с мужчиной связался якобы работник банка и сообщил, что прошлый звонивший был аферистом, который взломал «Госуслуги» и взял кредит под залог автомобиля южноуральца. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, собеседник предложил продать машину. Вырученные на этом 600 тысяч рублей житель Южноуральска отправил по продиктованным реквизитам через банкомат.
Вскоре собеседник перезвонил и заявил, что платёж не прошёл, и нужно снова отправить деньги. Южноуралец взял в долг у родственника ту же сумму и снова перевёл незнакомцу. Позднее «работник банка» затребовал ещё 280 тысяч рублей, на этот раз для оплаты страховки, и вскоре их получил. Таким образом, настоящие мошенники заработали на доверчивом гражданине больше 1,4 миллионов рублей.