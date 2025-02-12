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Жители Башкирии отдали мошенникам более 17 млн рублей

В дежурные части органов внутренних дел республики за сутки поступило 31 сообщение о мошенничестве.

Источник: Башинформ

Жители Башкирии за сутки отдали аферистам более 17 млн рублей. По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя уфимка. Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров ей поступил звонок якобы от сотрудников Пенсионного фонда. Он сообщил, что горожанке необходимо сделать перерасчет пенсии из-за неучтенных рабочих лет и попросил сообщить смс-код. Доверившись «специалисту» заявительница последовала указаниям.

Позже с мужчиной связались представители банка, которые сообщили о том, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения сомнительных операций злоумышленники убедили потерпевшую перевести все имеющиеся денежные средства на «безопасный счет». Жертва обмана перевела им более 700 тысяч рублей личных сбережений.