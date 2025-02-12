Жители Башкирии отдали мошенникам более 17 млн рублей

Жители Башкирии за сутки отдали аферистам более 17 млн рублей. По данным пресс-службы МВД по РБ, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 57-летняя уфимка. Женщина рассказала, что в одном из мессенджеров ей поступил звонок якобы от сотрудников Пенсионного фонда. Он сообщил, что горожанке необходимо сделать перерасчет пенсии из-за неучтенных рабочих лет и попросил сообщить смс-код. Доверившись «специалисту» заявительница последовала указаниям.