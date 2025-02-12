Уголовное дело экс-ректора СГЭУ Светланы Ашмариной вновь поступило в суд

«Ректорское дело вернули прокурору в связи, как посчитал суд, с масштабными нарушениями по делу на этапе предварительного следствия, — прокомментировал ситуацию адвокат Березовской Андрей Карномазов. — Первая попытка стороны обвинения доказать виновность наших подзащитных, растянувшаяся на два с половиной года, закончилась громким ничем. Возможно, новое следствие критически отнесется к ошибочному обвинению и хотя бы с запозданием, но откажется от своего упорства, которое достойно лучшего применения».