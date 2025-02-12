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ERR: в Эстонии задержали россиянина, переплывшего границу на лодке

В Эстонии пограничники задержали гражданина России, переплывшего Нарву на весельной лодке. Об этом пишет ERR со ссылкой на руководителя пресс-службы департамента полиции и погранохраны страны Лийзу Ангер.

Источник: Reuters

«Мы задержали его там за незаконное пересечение границы. Вчера с ним провели первичные процессуальные действия, сегодня работа продолжится», — сообщила Ангер.

По ее словам, 18-летний россиянин оставил лодку на острове Вяйкессааре, никаких вещей при нем не было. Пока молодой человек не подавал прошения об убежище.

Ранее на Украине задержали российского гражданина, который пытался сбежать в Словакию. В Госпогранслужбе Украины уточнили, что 36-летний россиянин будучи пьяным заблудился в приграничных селах и подрался с местными жителями.

В октябре 2024 года военная полиция Германии задержала гражданина России, заехавшего на велосипеде на территорию центра военной подготовки в Гарделегене. Задержанный рассказал, что проезжал мимо и случайно оказался на территории базы.