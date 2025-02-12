За сутки четверых жителей Ростовской области спасли при пожарах

Первый пожар произошел в частном доме в переулке Курильском в Ростове-на-Дону. Огнем было охвачено 48 кв. метров. На месте работали 20 человек, использовалось пять единиц техники. В этом случае помощь оказали 50-летнему мужчине, с ожогами он попал в больницу. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.