За сутки четверых жителей Ростовской области спасли при пожарах

За прошедшие сутки в Ростовской области четыре человека едва не погибли при пожарах, все они были спасены. Об этом утром 12 февраля рассказали с пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Первый пожар произошел в частном доме в переулке Курильском в Ростове-на-Дону. Огнем было охвачено 48 кв. метров. На месте работали 20 человек, использовалось пять единиц техники. В этом случае помощь оказали 50-летнему мужчине, с ожогами он попал в больницу. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.
Второй пожар в частном доме на улице Рабочей в Каменске-Шахтинском случился из-за масляного обогревателя. Пламя на 49 кв. метрах тушили шесть человек, использовалось две единицы техники. Спасли хозяина дома.
Третий пожар в одной из пятиэтажек Зернограда полыхал на 3 кв. метрах. Горели домашние вещи. Во время тушения помощь оказали 20-летнему мужчине, он получил ожоги и был госпитализирован. Причину появления пламени сейчас выясняет дознаватель МЧС.
Четвертый пожар зарегистрировали в хуторе Крымском Усть-Донецкого района. Там из-за неисправного дымохода загорелась кровля частного дома, огнем было охвачено 42 кв. метра. В этом случае спасся 69-летний хозяин дома.
Специалисты МЧС просят жителей Дона быть осторожными и всегда соблюдать элементарные правила безопасности. В частности, нельзя оставлять без присмотра обогреватели, также лучше заменить ветхую проводку.