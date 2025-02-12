Пассажиры защитили бабушку от агрессивного водителя в Челябинске

«Пожилая женщина зашла в салон и расплатилась банковской картой. Но терминал выдал ошибку. Водитель заявил. что платеж не прошел. Пенсионерка показала свой банковский счет, где есть деньги. Проблема, видимо, была в самом терминале. Но конфликт уже было не остановить. Пассажирка и маршрутчик стали оскорблять друг друга», — говорится в сообщении.