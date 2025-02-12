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Вахтовики в Башкирии добились выплаты по зарплате в 20 млн рублей

В Башкирии вахтовики добились выплаты долга по зарплате почти 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В ишимбае вахтовики предприятия «Башкирское управление буровых работ» смогли добиться выплат зарплат. Задолженность перед 156 работниками, как сообщает республиканская Гострудинспекция, составляла почти 20 млн рублей.

Нарушения ведомство выявило во время проверки предприятия. Компании было выдано предписание, которое на сегодняшний день уже исполнено.

— Всю сумму задолженности перед вахтовиками погасили, — сообщили инспекторы.

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