В Москве после убийства задержана банда грабителей-гастролеров

1 января 2025 года один из них познакомился с жителем Москвы и пригласил его в квартиру на улице Академика Челомея. В ходе распития спиртного фигурант заметил, что мужчина не теряет бдительности, о чем сообщил подельникам. Фигуранты вместе удерживали и душили потерпевшего, а когда он потерял сознание, через его мобильный банк оформили кредиты и похитили личные вещи. Мужчина впоследствии умер на месте происшествия, а фигуранты скрылись.