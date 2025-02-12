На Дону задержали директора школы олимпийского резерва

Ростовская область, 12 февраля 2025. DON24.RU. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали директора спортивной школы олимпийского резерва № 13 города Таганрога, которого подозревают в фальсификации списков обучающихся в учреждении учеников. Об этом сообщает пресс-служба управления.