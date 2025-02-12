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На Дону задержали директора школы олимпийского резерва

Ростовская область, 12 февраля 2025. DON24.RU. Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали директора спортивной школы олимпийского резерва № 13 города Таганрога, которого подозревают в фальсификации списков обучающихся в учреждении учеников. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Оперативники установили, что директор спортивной школы для получения материальной выгоды сфальсифицировал списки учеников учреждения, существенно завысив их реальное количество. Своими действиями он нанес областному бюджету ущерб почти на 1,5 млн рублей.

В отношении руководителя спортшколы возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».

Ранее сообщалось, что сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлены факты причастности бывшего руководителя военного представительства Министерства обороны РФ к хищению средств, выделенных на выполнение Государственного оборонного заказа.