На Дону задержали директора школы олимпийского резерва

Оперативники установили, что директор спортивной школы для получения материальной выгоды сфальсифицировал списки учеников учреждения, существенно завысив их реальное количество. Своими действиями он нанес областному бюджету ущерб почти на 1,5 млн рублей.
В отношении руководителя спортшколы возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог».
Ранее сообщалось, что сотрудниками УФСБ России по Ростовской области выявлены факты причастности бывшего руководителя военного представительства Министерства обороны РФ к хищению средств, выделенных на выполнение Государственного оборонного заказа.