Под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем

В Дубровенском районе водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».
Смертельная авария произошла 11 февраля примерно в 22.30 часов на 606 километре трассы М-1.
Предварительно установлено, что водитель 1982 года рождения уснул за рулем микроавтобуса «Ситроен Джампер». В итоге бус на скорости влетел в стоявший впереди седельный тягач «Вольво».
От полученных травм водить микроавтобуса скончался на месте ДТП.
А еще в Бресте тракторист растерял на дороге тюки с соломой и скрылся.