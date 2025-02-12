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Под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем

Водитель микроавтобуса погиб, уснув за рулем и врезавшись в фуру под Дубровно.

Источник: Комсомольская правда

В Дубровенском районе водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, рассказали в телеграм-канале «ГАИ Витебщины».

Смертельная авария произошла 11 февраля примерно в 22.30 часов на 606 километре трассы М-1.

Предварительно установлено, что водитель 1982 года рождения уснул за рулем микроавтобуса «Ситроен Джампер». В итоге бус на скорости влетел в стоявший впереди седельный тягач «Вольво».

От полученных травм водить микроавтобуса скончался на месте ДТП.

А еще в Бресте тракторист растерял на дороге тюки с соломой и скрылся.