Число пострадавших в аварии в Ленобласти выросло до 15

Ранее, 11 февраля, в Ставропольском крае на 211-м км федеральной автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погиб один человек. По предварительной информации, водитель грузовика MAN при повороте налево не пропустил легковой автомобиль ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении.