Число пострадавших в аварии в Ленобласти выросло до 15

«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок: в тяжелом состоянии 3 человека — 2 в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался», — указано в заявлении.
Также в Telegram-канале региональной полиции сообщили, что в аварии, предварительно, погиб один человек.
По предварительной информации, водитель грузовика перекрыл движение, когда выезжал с автозаправки. В результате произошло столкновение с движущимся микроавтобусом.
По факту ДТП была организована проверка.
Ранее, 11 февраля, в Ставропольском крае на 211-м км федеральной автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погиб один человек. По предварительной информации, водитель грузовика MAN при повороте налево не пропустил легковой автомобиль ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении.