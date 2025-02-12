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Число пострадавших в аварии в Ленобласти выросло до 15

Число пострадавших в столкновении грузового автомобиля с микроавтобусом в Ленинградской области выросло до 15 человек. Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«В стационар доставлены 15 пассажиров, среди которых один ребенок: в тяжелом состоянии 3 человека — 2 в реанимации, один пассажир от госпитализации отказался», — указано в заявлении.

Также в Telegram-канале региональной полиции сообщили, что в аварии, предварительно, погиб один человек.

По предварительной информации, водитель грузовика перекрыл движение, когда выезжал с автозаправки. В результате произошло столкновение с движущимся микроавтобусом.

По факту ДТП была организована проверка.

Ранее, 11 февраля, в Ставропольском крае на 211-м км федеральной автодороги Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погиб один человек. По предварительной информации, водитель грузовика MAN при повороте налево не пропустил легковой автомобиль ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении.