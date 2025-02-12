В Японии пьяный американский морпех угнал и разбил автомобиль

Изначально на пульт полицейского управления города Ивакуни поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что легковой автомобиль врезался в фонарный столб рядом с его домом, а водитель иностранной внешности скрылся с места ДТП. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили морпеха в сильном алкогольном опьянении в коридоре одной из соседних квартир. Американский военнослужащий все обвинения в свой адрес отрицает, ссылаясь на то, что ничего не помнит. В настоящее время полиция пытается выяснить, у кого он угнал автомобиль.