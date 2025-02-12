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В Японии пьяный американский морпех угнал и разбил автомобиль

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Полиция японской префектуры Ямагути арестовала капрала морской пехоты США, который подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в чужую квартиру, перед этим угнав и разбив автомобиль. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Источник: AP 2024

Изначально на пульт полицейского управления города Ивакуни поступил звонок от местного жителя, который сообщил, что легковой автомобиль врезался в фонарный столб рядом с его домом, а водитель иностранной внешности скрылся с места ДТП. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили морпеха в сильном алкогольном опьянении в коридоре одной из соседних квартир. Американский военнослужащий все обвинения в свой адрес отрицает, ссылаясь на то, что ничего не помнит. В настоящее время полиция пытается выяснить, у кого он угнал автомобиль.

В префектуре Ямагути расположена база корпуса морской пехоты США Ивакуни.