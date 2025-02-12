В Екатеринбурге суд отправил под арест «смотрящего» за Свердловской областью

«Гражданин в определенных кругах более известен по прозвищам “Марсель Махачкалинский” или “Марс”. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе по статьям “Разбой” и “Незаконный оборот оружия и боеприпасов”. В апреле 2010 года его осудил Дербентский районный суд республики Дагестан к 7 годам лишения свободы, а в декабре 2019 года он был осужден Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга условно к 1 году и 4 месяцам с испытательным сроком на 1 год. После освобождения из мест лишения свободы фигурант убыл в Дагестан, но вскоре вернулся на постоянное место жительства в Екатеринбург и продолжил противоправную деятельность, которая впоследствии и была пресечена сотрудниками ФСБ, МВД и СКР», — отметил полковник Горелых.