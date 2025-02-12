Калининградка попыталась подкупить сотрудника УФСБ, чтобы решить миграционные проблемы старшей сестры

«28 января 2025 года обвиняемая передала взятку в сумме 100 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Калининградской области. Взамен на незаконное денежное вознаграждение женщина рассчитывала, что её старшей сестре, гражданке иностранного государства, будет выделена квота на разрешение на временное пребывание на территории РФ. Передача денежных средств производилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.