Калининградка попыталась подкупить сотрудника УФСБ, чтобы решить миграционные проблемы старшей сестры

В Калининграде 33-летняя местная жительница попыталась подкупить сотрудника УФСБ, чтобы решить миграционные проблемы старшей сестры. Об этом сообщает региональный СКР в среду, 12 февраля.
«28 января 2025 года обвиняемая передала взятку в сумме 100 тыс. рублей сотруднику УФСБ России по Калининградской области. Взамен на незаконное денежное вознаграждение женщина рассчитывала, что её старшей сестре, гражданке иностранного государства, будет выделена квота на разрешение на временное пребывание на территории РФ. Передача денежных средств производилась в рамках оперативно-розыскных мероприятий», — говорится в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Калининградке предъявили обвинение, в отношении неё избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Следователи также намерены проверить, законно ли женщина получила российское гражданство.
На прошлой неделе сообщалось, что в Калининграде будут судить мужчину, который хотел подкупить сотрудника ФСБ валютой и паролем от криптокошелька.