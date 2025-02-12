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В Омской области волонтеры ищут 33-летнего мужчину из Алтайского края

Поиски пропавшего ведутся с 31 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области ищут 33-летнего Улугбека Миралиева из Алтайского края. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 31 января 2025 года. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» по Омской области.

Пропавший проживает в Новом Уренгое, а также в городе Рубцовске.

Приметы: рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, черные с проседью волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку, джемпер белого цвета, серую футболку, синие спортивные штаны, шапку черного цвета и черные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8−800−700−54−52 или 112.