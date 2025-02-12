Минчанин сдал в аренду чужую квартиру — суд вынес ему наказание

О том, что квартира не сдается, обманутому мужчине сказала соседка. Он не смог добиться возврата своих денег от мошенника и обратился к правоохранителям. В отношении 35-летнего ранее неоднократно судимого минчанина возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.