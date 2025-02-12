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Минчанин сдал в аренду чужую квартиру — суд вынес ему наказание

Мужчина съехал с арендуемой квартиры и не отдал ключи хозяину. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в прокуратуре Советского района столицы.

Мужчина проживал в квартире на улице Чичурина в Минске с февраля по июль 2024 года. Он договорился с собственником, что вместо оплаты за аренду поможет сделать в квартире ремонт. Качество выполненных работ хозяина не устроило, и он попросил квартиранта съехать.

Мужчина покинул жилье, но не вернул ключ от него. Находясь в неблагополучном финансовом положении, осенью он решил сдать чужую квартиру в аренду. На объявление откликнулся потенциальный квартирант, который перевел злоумышленнику Br2317 и получил от него ключи.

О том, что квартира не сдается, обманутому мужчине сказала соседка. Он не смог добиться возврата своих денег от мошенника и обратился к правоохранителям. В отношении 35-летнего ранее неоднократно судимого минчанина возбудили уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение открытого типа.