Обыски провели в двух городах Казахстана

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, департамент по противодействию киберпреступности МВД совместно с операторами сотовой связи принимает активные меры по выявлению технических каналов, используемых интернет-мошенниками.
Сотрудники киберполиции при взаимодействии с прокуратурой в городах Кокшетау и Жезказган задержали двух безработных иностранцев.
«При обыске в двух городах изъято два устройства SIM-box на 128 слотов каждый, более трех тысяч SIM-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания», — рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.
По информации МВД, с начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, задержано 11 лиц, из них четверо иностранцев. Изъято 36 единиц оборудования SIM-box, более 8 тысяч SIM-карт, 11 компьютеров, 452 USB-модема.