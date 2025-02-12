Обыски провели в двух городах Казахстана

«При обыске в двух городах изъято два устройства SIM-box на 128 слотов каждый, более трех тысяч SIM-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания», — рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.