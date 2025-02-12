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Обыски провели в двух городах Казахстана

В Кокшетау и Жезказгане полицейские задержали иностранных граждан, а при обыске обнаружили оборудование для интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Источник: Кадр из видео: polisia.kz

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, департамент по противодействию киберпреступности МВД совместно с операторами сотовой связи принимает активные меры по выявлению технических каналов, используемых интернет-мошенниками.

Сотрудники киберполиции при взаимодействии с прокуратурой в городах Кокшетау и Жезказган задержали двух безработных иностранцев.

«При обыске в двух городах изъято два устройства SIM-box на 128 слотов каждый, более трех тысяч SIM-карт, а также роутеры, сотовые телефоны и маршрутизаторы. Фигуранты водворены в изолятор временного содержания», — рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.

По информации МВД, с начала года пресечена деятельность 10 ячеек мошенников, задержано 11 лиц, из них четверо иностранцев. Изъято 36 единиц оборудования SIM-box, более 8 тысяч SIM-карт, 11 компьютеров, 452 USB-модема.