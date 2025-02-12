Мошенники обвинили пенсионерку из Перми в экстремизме и госизмене

Как рассказывает краевая полиция, происшествие с 68-летней женщиной произошло в Перми. В одном из мессенджеров пенсионерке пришло сообщение о том, что с ней свяжется сотрудник силового ведомства. Позже женщине позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что она подозревается в государственной измене и экстремизме. Чтобы эти обвинения были сняты с пермячки, ей предложили перевести на специальный счёт деньги.