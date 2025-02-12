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Мошенники обвинили пенсионерку из Перми в экстремизме и госизмене

Она отдала обманщикам 580 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники обвинили пенсионерку из Перми в экстремизме и государственной измене, сообщает региональное ГУ МВД.

Как рассказывает краевая полиция, происшествие с 68-летней женщиной произошло в Перми. В одном из мессенджеров пенсионерке пришло сообщение о том, что с ней свяжется сотрудник силового ведомства. Позже женщине позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что она подозревается в государственной измене и экстремизме. Чтобы эти обвинения были сняты с пермячки, ей предложили перевести на специальный счёт деньги.

Всего для «снятия обвинения» с женщины взяли более 580 тысяч рублей. Похожую схему мошенники использовали и в Добрянке с 30-летней местной жительницей.

«Аферисты позвонили ей от имени представителя банка и проинформировали о взломе личного кабинета. Затем другие “специалисты” сообщили, что девушка подозревается в спонсировании запрещенной на территории Российской Федерации организации», — рассказывает ГУ МВД Пермского края.

По итогу обмана девушка отдала мошенникам более 400 тысяч рублей. После обращения пострадавших в полицию, сотрудники МВД возбудили уголовные дела по статье УК РФ «Мошенничество».

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что используя сразу две схемы обмана, мошенники забрали у девушки 1,6 миллиона рублей.