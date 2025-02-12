В Ростове-на-Дону начался процесс по делу о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению дела восьми подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом стало известно сегодня, 12 февраля.
В ходе первого слушания суд установил личности подсудимых, а также участников процесса, потом всем присутствующим разъяснили регламент заседания.
Далее на обсуждение вынесли вопрос о закрытии судного заседания, так как в деле есть документы с грифом «секретно». Это решение в итоге поддержали, передает из зала суда корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
Ранее подозреваемым продлили срок ареста до 8 июня. До этого им были предъявлены обвинения в теракте, а также незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека должны ответить перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.
Напомним, по данным следствия, в 2022 году первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и его неустановленные соучастники собрали группу и вовлекли в нее других людей.
После этого экстремисты замаскировали взрывное устройство под полиэтиленовую строительную пленку. С этим грузом на Крымский мост заехал ничего не подозревающий водитель, и устройство было приведено в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковой машине поблизости.