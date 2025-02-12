Дело о теракте на Крымском мосту суд рассмотрит в закрытом режиме

Как сообщает из зала суда собственный корреспондент «РГ», на скамье подсудимых оказались восемь человек: Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Артур Терчанян и Роман Соломко.
Подсудимые обвиняются в причастности к теракту, а также контрабанде, незаконном приобретении и транспортировке взрывных устройств.
Названо имя организатора террористического акта — это первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк. Однако, он еще не задержан российскими спецслужбами и в отношении него следствие продолжается.
По версии обвинения, три года назад, в 2022 году, Василий Малюк организовал преступную группу для подрыва Крымского моста. Взрывчатое вещество на основе гексогена было изготовлено на территории Украины и замаскировано под рулоны полиэтиленовой строительной пленки. Общий вес груза, размещенного на 22 паллетах, по документам составил 22 770 килограммов.
Затем взрывчатое вещество транзитом через Болгарии, Грузию и Армению было доставлено в Россию. Подсудимые как раз занимались транспортировкой и растаможиванием груза. На Крымский мост взрывчатка была доставлена на грузовике под управлением водителя, который ничего не знал о планах террористов. В результате подрыва машины погиб шофер, а также четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле.
Так как в деле фигурируют сведения, составляющие государственную тайну, то судебный процесс, по решению суда, пройдет в закрытом режиме.