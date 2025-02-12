Дело о теракте на Крымском мосту суд рассмотрит в закрытом режиме

Затем взрывчатое вещество транзитом через Болгарии, Грузию и Армению было доставлено в Россию. Подсудимые как раз занимались транспортировкой и растаможиванием груза. На Крымский мост взрывчатка была доставлена на грузовике под управлением водителя, который ничего не знал о планах террористов. В результате подрыва машины погиб шофер, а также четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле.