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В Уфе зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе

В Уфе проверят источники возможных выбросов пыли.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе отмечено превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе. Об этом сообщает Башгидрометцентр.

По словам специалистов, превышение в 1,2 раза было зафиксировано на проспекте Октября, 141. на других станциях увеличения показателей отмечено не было.

По сообщению регионального Минэкологии, выбросы показывают, что они относятся к к объектам федерального контроля. По данному факту инициирована проверка.

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