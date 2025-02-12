В Уфе зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе

В Уфе отмечено превышение предельно допустимой концентрации пыли в воздухе. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
По словам специалистов, превышение в 1,2 раза было зафиксировано на проспекте Октября, 141. на других станциях увеличения показателей отмечено не было.
По сообщению регионального Минэкологии, выбросы показывают, что они относятся к к объектам федерального контроля. По данному факту инициирована проверка.
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