В Ростове процесс по делу о теракте на Крымском мосту перевели в закрытый режим

Напомним, 12 февраля приступили к рассмотрению дела по существу. На скамье подсудимых находятся восемь человек. Все они были сегодня на процессе. Им были предъявлены обвинения в теракте, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.