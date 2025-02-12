В Ростове процесс по делу о теракте на Крымском мосту перевели в закрытый режим

В Ростове-на-Дону слушания по делу о теракте на Крымском мосту будут проходить в закрытом режиме. Такое решение в ходе первого заседания принял судья Южного окружного военного суда, сообщает корреспондент «КП — Ростов-на-Дону».
Напомним, 12 февраля приступили к рассмотрению дела по существу. На скамье подсудимых находятся восемь человек. Все они были сегодня на процессе. Им были предъявлены обвинения в теракте, незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Кроме того, два человека ответят перед законом по статье о контрабанде взрывных устройств.
По данным следствия, в 2022 году первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и его неустановленные соучастники собрали группу и вовлекли в нее других людей.
После этого экстремисты замаскировали взрывное устройство под полиэтиленовую строительную пленку. С этим грузом на Крымский мост заехал ничего не подозревающий водитель, и устройство было приведено в действие. В результате погибли водитель и еще четыре человека в легковой машине поблизости.