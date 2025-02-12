Жителей Воронежской области приговорили к колонии за госизмену

ВОРОНЕЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Троих жителей Воронежской области приговорили к 14 и 18 годам лишения свободы за госизмену. Один из них также осужден за призывы к экстремизму и незаконное приобретение боеприпасов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Филимонова, Руслана Власова и Ивана Игнатова. Они признаны виновными по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Филимонов также осужден по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов)», — говорится в сообщении.
Установлено, что в 2022 году Филимонов, Власов и Игнатов стали сотрудничать с представителем Украины. По заданию последнего с декабря 2022 года по май 2023-го они собирали, хранили и передавали сведения о российских военнослужащих, сообщали точные координаты железнодорожных мостов, расположенных на территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, а также фотографии военного аэродрома, здания регионального УФСБ и расположенных рядом объектов. «В ходе переписки с представителем Украины Филимонов, Власов и Игнатов выразили готовность в организации и совершении поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.
Кроме того, Филимонов незаконно хранил у себя дома боеприпасы к огнестрельному оружию, которые изъяты в ходе обыска.
Филимонову назначено 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп с использованием электронных и телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на 2 года. Власов и Игнатов приговорены к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев каждый. «Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима», — добавили в пресс-службе.