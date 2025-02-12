Жителей Воронежской области приговорили к колонии за госизмену

Установлено, что в 2022 году Филимонов, Власов и Игнатов стали сотрудничать с представителем Украины. По заданию последнего с декабря 2022 года по май 2023-го они собирали, хранили и передавали сведения о российских военнослужащих, сообщали точные координаты железнодорожных мостов, расположенных на территории Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края, а также фотографии военного аэродрома, здания регионального УФСБ и расположенных рядом объектов. «В ходе переписки с представителем Украины Филимонов, Власов и Игнатов выразили готовность в организации и совершении поджогов объектов железнодорожной инфраструктуры», — пояснили в ведомстве.