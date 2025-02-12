В Омской области задержали мужчину, ударившего осколками посуды официанта

В Омской области задержали омича по подозрению в дебоше в одном из кафе Калачинска. После инцидента официант заведения получил резаные раны. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.
Согласно версии следствия, 26 января 2025 года в кафе «Бочка» в Калачинске 39-летний омич в пьяном состоянии ругался матом, разбил посуду, а затем ударил осколками стекла в зону предплечья официанта. Сотрудник кафе получил резаную рану.
На этом дебошир не остановился. После этого он оскорбил прибывшего на вызов полицейского.
На мужчину завели уголовное дело за хулиганство и применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. Мужчину задержали.
Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Омичу грозит 7 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что прострелившему незнакомцу ногу омичу грозит 10 лет колонии.