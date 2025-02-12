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В Омской области задержали мужчину, ударившего осколками посуды официанта

Омич также оскорблял прибывших на место происшествия сотрудников полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области задержали омича по подозрению в дебоше в одном из кафе Калачинска. После инцидента официант заведения получил резаные раны. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Согласно версии следствия, 26 января 2025 года в кафе «Бочка» в Калачинске 39-летний омич в пьяном состоянии ругался матом, разбил посуду, а затем ударил осколками стекла в зону предплечья официанта. Сотрудник кафе получил резаную рану.

На этом дебошир не остановился. После этого он оскорбил прибывшего на вызов полицейского.

На мужчину завели уголовное дело за хулиганство и применение насилия и публичное оскорбление представителя власти. Мужчину задержали.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Омичу грозит 7 лет колонии.

Ранее «КП Омск» сообщала, что прострелившему незнакомцу ногу омичу грозит 10 лет колонии.