Антикор объяснился за 88 место Казахстана в рейтинге коррупции

«В целом, это же международная организация Transparency International. Она международная, частная фактически организация. На нее обращают внимание все государства мира. На нее обращают ведущие корпорации, в том числе, которые занимаются крупными проектами, бизнесами и так далее. Они обращаются к этим индексам, к этим рейтингам. И с учетом этих рейтингов строят свою политику в той или иной стране. Вкладывать ли средства в данную страну, в какие-то проекты, что-то производить, что-то и так далее, бизнесы осуществлять. Конечно, обращают на это внимание», — сказал Улан Саркулов.