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Мошенники запустили фейковое интервью с блогером от имени Sputnik Беларусь

В вымышленном интервью белорусский блогер рассказал, как «сказочно разбогател», благодаря «выгодным инвестициям».

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Мошенники опубликовали фейковое интервью с «разбогатевшим блогером» от имени агентства Sputnik Беларусь.

На фейковую страницу в Интернете обратил внимание Telegram-канал «Народный Антифейк». В вымышленном интервью зампредседателя Белтелерадиокомпании Сергей Гусаченко якобы беседует с белорусским блогером Mellstroy.

В «интервью» блогер рассказывает о том, как «сказочно разбогател» благодаря «инвестиционной программе Газпром трансгаз Беларусь», якобы вложив в нее небольшую сумму денег.

Если присмотреться к скриншотам, которые публикует Telegram-канал, можно увидеть, что ссылка с фейковым интервью — не с сайта Sputnik Беларусь. Она ведет на фейковую страницу, оформленную в стилистике агентства Sputnik.

Редакция Sputnik Беларусь благодарит «Народный Антифейк» за разоблачение очередного фейка и призывает интернет-пользователей не поддаваться на уловки мошенников. Напоминаем, что наш единственный адрес — sputnik.by/.

Ранее мошенники опубликовали фейковый комментарий пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт по сирийскому вопросу. Видеоролик был создан с помощью искусственного интеллекта, о чем свидетельствует рассинхрон голоса с губами спикера.