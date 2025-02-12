В Екатеринбурге полиция задержала изготовителей порно

Безработный 38-летний екатеринбуржец размещал вакансии для «моделей». Для этого он подобрал сообщников в возрасте от 24 до 26 лет, выпускников вузов. В дальнейшем от имени «моделей» регистрировались аккаунты и велось общение операторами чатов с иностранцами. Другие подельники подбирали девушкам образы и занимались рекламой в соцсетях.