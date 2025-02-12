В Екатеринбурге полиция задержала изготовителей порно

Его распространяли в Интернете. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.
Безработный 38-летний екатеринбуржец размещал вакансии для «моделей». Для этого он подобрал сообщников в возрасте от 24 до 26 лет, выпускников вузов. В дальнейшем от имени «моделей» регистрировались аккаунты и велось общение операторами чатов с иностранцами. Другие подельники подбирали девушкам образы и занимались рекламой в соцсетях.
— Порнографические материалы, изготовленные по заказу, загружались на облачное хранилище, доступ к которому предоставлялся с разрешения организатора участникам преступной группы. Денежные средства, поступающие на аккаунты «моделей», выводились на подконтрольные организатору крипто-кошельки, — рассказали в полиции.
Было организовано офис в одном из бизнес-центров Екатеринбурга. Там прошли обыски, изъята техника. Контент изготавливался девушками самостоятельно в различных регионах России. Организатором схемы был уроженец Сургута. У него работали жители Екатеринбурга и Тавды. В качестве моделей были девушки 23, 25, 27, 28 и 29 лет из Воронежа, Белгорода и Челябинска.
Точный доход предстоит установить. Подозреваемых допросили, дали признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 242 УК РФ — незаконное изготовление и оборот в сети Интернет порнографических материалов. За это предусмотрено наказание на срок до шести лет.