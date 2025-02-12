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Женщина-водитель врезалась в фуру при перестроении на МКАД и вылетела с трассы

На МКАД водитель, перестраиваясь, врезалась в фуру и вылетела с трассы.

Источник: Комсомольская правда

На Минской кольцевой автодороге водитель «Тойоты» вылетела с трассы после столкновения с фурой. Подробности рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария на МКАД произошла 12 февраля примерно 08.20 часов. Установлено, что 37-летняя водитель легковушки при перестроении в районе 17-го километра на внешнем кольце МКАД не убедилась в безопасности своего маневра. В итоге «Тойота» столкнулась с попутной фурой «ДАФ». От удара «Тойота» вылетела за пределы проезжей части и оказалась в поле.

Водитель легковушки после осмотра медиками от госпитализации отказалась.

Тем временем под Дубровно водитель микроавтобуса погиб в жестком ДТП с фурой, уснув за рулем.

Тем временем БЖД сказала, что график поездов меняется из-за закрытия моста в центре Минска.