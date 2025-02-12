Женщина-водитель врезалась в фуру при перестроении на МКАД и вылетела с трассы

Авария на МКАД произошла 12 февраля примерно 08.20 часов. Установлено, что 37-летняя водитель легковушки при перестроении в районе 17-го километра на внешнем кольце МКАД не убедилась в безопасности своего маневра. В итоге «Тойота» столкнулась с попутной фурой «ДАФ». От удара «Тойота» вылетела за пределы проезжей части и оказалась в поле.