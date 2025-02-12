В Москве задержали участников банды, убивших жителя столицы в начале января

1 января 2025 года один из участников банды познакомился с жителем Москвы и пригласил его в квартиру, арендованную на улице Академика Челомея. Так как потерпевший сохранял осторожность, в квартиру также пришли соучастники. Вместе они душили мужчину, пока он не потерял сознание, после чего оформили на него кредиты через мобильное приложение банка, украли личные вещи и скрылись. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.