В Петербурге арестовали последнего торговца бриллиантами

Он и его защитник уверяли, что Барсегян не знал о том, что совершает противоправное. Также сторона защиты просила взять в расчет тот факт, что обвиняемый воспитывает трех малолетних детей. Барсегян просил более мягкую меру пресечения, но суд удовлетворил ходатайство следствия.
Накануне один из товарищей фигуранта также был отправлен под стражу, второму избрали домашний арест. Все трое были задержаны на территории «Экспофорума» во время выставки. Следствие полагает, что обвиняемые сначала могли приобрести 71 бриллиант на сумму шесть миллионов рублей, а после — продать их по договоренности.