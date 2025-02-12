В Петербурге арестовали последнего торговца бриллиантами

Накануне один из товарищей фигуранта также был отправлен под стражу, второму избрали домашний арест. Все трое были задержаны на территории «Экспофорума» во время выставки. Следствие полагает, что обвиняемые сначала могли приобрести 71 бриллиант на сумму шесть миллионов рублей, а после — продать их по договоренности.