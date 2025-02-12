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Очередной упавший в Молдове дрон, который наш радар не заметил: Взрывчатки в нем не оказалось

Правоохранительные органы заявили, что угрозы для безопасности граждан в регионе нет.

Источник: nokta.md

На юге Молдовы обнаружен беспилотник. По словам очевидцев, устройство было найдено в поле в Тараклийском районе.

Полиция подтвердила, что в поле недалеко от села Салчия Тараклийского района был замечен беспилотник.

Территория оцеплена.

«После первичной проверки было установлено, что в нем нет взрывчатки. Угрозы для безопасности граждан в регионе нет. Расследование на месте происшествия продолжается. Полиция обращается к гражданам, заметившим подозрительные летательные аппараты или другие устройства, упавшие на землю, с просьбой не приближаться и не трогать их, а немедленно сообщить в полицию по номеру экстренного вызова 112», — заявили в ведомстве.