Очередной упавший в Молдове дрон, который наш радар не заметил: Взрывчатки в нем не оказалось

«После первичной проверки было установлено, что в нем нет взрывчатки. Угрозы для безопасности граждан в регионе нет. Расследование на месте происшествия продолжается. Полиция обращается к гражданам, заметившим подозрительные летательные аппараты или другие устройства, упавшие на землю, с просьбой не приближаться и не трогать их, а немедленно сообщить в полицию по номеру экстренного вызова 112», — заявили в ведомстве.