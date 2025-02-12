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В Омске остановили «Шевроле» с 13-летним водителем за рулем

В отношении родителей будет выписан штраф в размере 30 тысяч рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Омске в вечернее время экипажем ДПС остановлен автомобиль, за рулем которого сидел 13-летний подросток. В машине на пассажирском сиденье находился его отец.

ЧП произошло в ЦАО, на улице 21-я Амурская. Мальчик самостоятельно управлял автомобилем под присмотром взрослого, не имея прав на управление ТС. Как пояснил пассажир «Шевроле», он решил научить сына вождению. Маршрут следования был не близок — от магазина «Леруа Мерлен» до дач.

Полицейские предупредили родителя об административной ответственности и составили протокол. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также беседа с представителями отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее мы рассказывали, как сотрудники МЧС спасли водителя из покореженного авто на трассе под Омском.