В Омске остановили «Шевроле» с 13-летним водителем за рулем

ЧП произошло в ЦАО, на улице 21-я Амурская. Мальчик самостоятельно управлял автомобилем под присмотром взрослого, не имея прав на управление ТС. Как пояснил пассажир «Шевроле», он решил научить сына вождению. Маршрут следования был не близок — от магазина «Леруа Мерлен» до дач.