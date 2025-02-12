Легковушка столкнулась с тепловозом в Ангарске

Ещё 29 января 2025 года на переезде в Ангарске столкнулись тепловоз и легковой автомобиль. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, ведомством была проведена проверка.
— Установлено, что срок проведения технического обслуживания и ремонта тепловоза истек, он эксплуатировался с неисправными локомотивными устройствами безопасности, имелась течь масла и дизельного топлива, — поделились в прокуратуре.
Оказалось, что ещё и сам переезд не соответствует требованиям безопасности. В итоге надзорным органом было внесено представление. Теперь на участке проведут работы, а локомотив отстранили от эксплуатации. Отметим, что на должные лица завели дела об административных правонарушениях.
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