Легковушка столкнулась с тепловозом в Ангарске

Оказалось, что ещё и сам переезд не соответствует требованиям безопасности. В итоге надзорным органом было внесено представление. Теперь на участке проведут работы, а локомотив отстранили от эксплуатации. Отметим, что на должные лица завели дела об административных правонарушениях.