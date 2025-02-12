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Легковушка столкнулась с тепловозом в Ангарске

Транспортной прокуратурой была проведена проверка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ещё 29 января 2025 года на переезде в Ангарске столкнулись тепловоз и легковой автомобиль. Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, ведомством была проведена проверка.

— Установлено, что срок проведения технического обслуживания и ремонта тепловоза истек, он эксплуатировался с неисправными локомотивными устройствами безопасности, имелась течь масла и дизельного топлива, — поделились в прокуратуре.

Оказалось, что ещё и сам переезд не соответствует требованиям безопасности. В итоге надзорным органом было внесено представление. Теперь на участке проведут работы, а локомотив отстранили от эксплуатации. Отметим, что на должные лица завели дела об административных правонарушениях.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что посетители эвакуировались из бизнес-центра в Иркутске из-за появления дыма. Пожара на было. Просто на кухне ресторана подогрела еда.