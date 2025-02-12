Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину

«Вину не признают», — сказал Раджабов.
В среду Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в закрытом режиме начал слушание уголовного дела.
3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик — загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.
Фигурантами уголовного дела стали 13 человек — граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела — Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых — на три месяца.