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В Челябинске задержали отца экс-депутата Армана Аракеляна

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. В Челябинске силовики задержали Эдика Аракеляна. Обыски прошли в компании «Дорстройгрупп».

«Кроме того, силовики работают в офисе ООО “Стройконтинент”, учредителем которого является Тигран Эдикович Аракелян, но вопросы, предварительно, возникли к руководителю организации Антону Зеркину, они касаются темы приемки дорожных работ», — сообщает 74.ru.

Силовики считают, что у компании «Дорстройгрупп» могли за деньги принимать работы. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что экс-депутату заксобрания Челябинской области изменили приговор по делу о дорожной взятке. Арман Аракелян выйдет на свободу.