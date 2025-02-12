В Челябинске задержали отца экс-депутата Армана Аракеляна

«Кроме того, силовики работают в офисе ООО “Стройконтинент”, учредителем которого является Тигран Эдикович Аракелян, но вопросы, предварительно, возникли к руководителю организации Антону Зеркину, они касаются темы приемки дорожных работ», — сообщает 74.ru.
Силовики считают, что у компании «Дорстройгрупп» могли за деньги принимать работы. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что экс-депутату заксобрания Челябинской области изменили приговор по делу о дорожной взятке. Арман Аракелян выйдет на свободу.