Школу в Перми эвакуировали из-за анонимной угрозы минирования

Днём 12 февраля в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения об эвакуации в Открытой школе на улице Баумана, 5. Пользователи показывали фотографии и видео с детьми, которых вывели из здания учреждения. Позже информацию об эвакуации подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.