Школу в Перми эвакуировали из-за анонимной угрозы минирования

Эвакуация в школе в Перми произошла после поступления в учреждение анонимной угрозы о минировании, сообщает минтербез Пермского края.
Днём 12 февраля в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения об эвакуации в Открытой школе на улице Баумана, 5. Пользователи показывали фотографии и видео с детьми, которых вывели из здания учреждения. Позже информацию об эвакуации подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Как сообщили в ведомстве, 12 февраля в средние учебные заведения города поступили сообщения о минировании, направленные анонимными источниками. После этого руководство Открытой школы приняло решение эвакуировать детей и персонал.
«ЕДДС города Перми проведено информирование оперативных служб, сотрудников администрации города Перми и районных администраций. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка», — заключили в минтербезе Пермского края.
Сейчас администрация учреждения приняла необходимые меры. Безопасности жизни и здоровью населения ничего не угрожает.