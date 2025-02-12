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Школу в Перми эвакуировали из-за анонимной угрозы минирования

В одном из заведений прошла эвакуация.

Эвакуация в школе в Перми произошла после поступления в учреждение анонимной угрозы о минировании, сообщает минтербез Пермского края.

Днём 12 февраля в пермских телеграм-каналах были опубликованы сообщения об эвакуации в Открытой школе на улице Баумана, 5. Пользователи показывали фотографии и видео с детьми, которых вывели из здания учреждения. Позже информацию об эвакуации подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Как сообщили в ведомстве, 12 февраля в средние учебные заведения города поступили сообщения о минировании, направленные анонимными источниками. После этого руководство Открытой школы приняло решение эвакуировать детей и персонал.

«ЕДДС города Перми проведено информирование оперативных служб, сотрудников администрации города Перми и районных администраций. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка», — заключили в минтербезе Пермского края.

Сейчас администрация учреждения приняла необходимые меры. Безопасности жизни и здоровью населения ничего не угрожает.