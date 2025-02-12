В Калинковичском районе водитель авто сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Авария случилась вечером 11 февраля в д. Гулевичи. 51-летний водитель автомобиля «Опель» совершил наезд на двигавшегося по проезжей части дороги 73-летнего пешехода. О случившемся водитель не сообщил, с места происшествия скрылся.
Спустя время пострадавший обратился в больницу. С травмами его госпитализировали.
Во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники спецподразделения «Молния» ГАИ УВД нашли водителя и транспортное средство. Мужчина отрицать факт ДТП не стал. Его задержали. Проводится проверка.
Госавтоинспекторы в очередной раз призвали всех автолюбителей внимательно подходить к выбору безопасного скоростного режима как в городе, так и на загородных автодорогах. «В первую очередь при выборе скорости учитывайте погодные условия, состояние дорожного покрытия и технические возможности своего транспортного средства», — подчеркнули в УГАИ.
«Кроме того, помните, что водителю запрещается оставлять место ДТП (кроме доставки пострадавшего в больницу)», — добавили госавтоинспекторы.