В Калинковичском районе водитель авто сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Госавтоинспекторы в очередной раз призвали всех автолюбителей внимательно подходить к выбору безопасного скоростного режима как в городе, так и на загородных автодорогах. «В первую очередь при выборе скорости учитывайте погодные условия, состояние дорожного покрытия и технические возможности своего транспортного средства», — подчеркнули в УГАИ.