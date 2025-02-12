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Мошенники «заменили счетчики» минчанке на 50 тысяч рублей

К сотрудникам Центрального РУВД обратилась 59-летняя жительница столицы, которая стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок от якобы сотрудника электросетей, который сообщил, что минчанке необходимо заменить счетчики электроэнергии. Он предложил заключить договор на замену оборудования, для чего жертва продиктовала звонившему личные данные и идентификационный номер.

Позднее женщине в мессенджер написал «сотрудник милиции» и предупредил, что с ней связывались мошенники, которые пытаются оформить на нее банковские займы. Чтобы отследить злоумышленников потерпевшая должна перевести все накопления на якобы безопасный счет.

Женщина по указанию «правоохранителя» перечислила мошенникам сумму около 50 тысяч белорусских рублей.