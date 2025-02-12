Мошенники «заменили счетчики» минчанке на 50 тысяч рублей

Женщина рассказала, что на ее домашний телефон поступил звонок от якобы сотрудника электросетей, который сообщил, что минчанке необходимо заменить счетчики электроэнергии. Он предложил заключить договор на замену оборудования, для чего жертва продиктовала звонившему личные данные и идентификационный номер.