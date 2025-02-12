Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод

«Девятиклассница на учете в женской консультации не состояла. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала прохожей. Однако позже девушка пояснила, что родила ребенка в ванной комнате, обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома на ул. Львовская», — говорится в сообщении ведомства.