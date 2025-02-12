Школьница из Красноярска родила ребенка и выбросила его в мусоропровод

КРАСНОЯРСК, 12 фев — РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница из Красноярска родила ребенка в ванной и выбросила его в мусоропровод, возбуждено уголовное дело, краевая прокуратура проводит проверку, сообщает ведомство.
По данным прокуратуры, ученица 9 класса поступила утром в среду в перинатальный центр с кровотечением. Врачи установили, что причина — недавние роды.
«Девятиклассница на учете в женской консультации не состояла. Врачам она сообщила, что после родов новорожденного отдала прохожей. Однако позже девушка пояснила, что родила ребенка в ванной комнате, обернула его в пакет и сбросила в мусоропровод своего дома на ул. Львовская», — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что школьница проживает в одной квартире вместе с двумя братьями, матерью и ее сожителем. Семья на учете в органах системы профилактики не состояла. В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, способствовавшие гибели новорожденного, а также даст оценку условиям, в которых проживает семья.
Уголовное дело возбуждено по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ).
В региональном СУ СК РФ уточнили, что девушка родила в среду, по предварительным данным, она находилась на 22-й неделе беременности. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления факта — был ли младенец живорожденным или мертворожденным, а также причины его смерти.