Племянник Екатерины Варнавы задержан в Мытищах по подозрению в пособничестве мошенникам

Под их присмотром жертва встретилась с курьером и передала ему 350к. Георгия задержали. В отношении него возбуждена уголовка по делу о мошенничестве, потенциальный срок за которую — 6 лет. Если подтвердится, что Георгий знал о сотрудничестве с мошенниками. Не исключено, что парня могли использовать вслепую.