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Племянник Екатерины Варнавы задержан в Мытищах по подозрению в пособничестве мошенникам

Он должен был взять деньги у жертвы и передать главным.

Источник: РИА "Новости"

По данным Mash, 19-летнего Георгия Варнаву поймали с поличным в момент встречи с 87-летней пенсионеркой. Которую ранее убедили снять все деньги со счетов и передать их курьеру для перевода на «безопасный счёт». Бабушка поверила, пошла в банк — сотрудники всё поняли, убедили женщину тормознуть и вызвали полицию. Далее весь процесс контролировали оперативники.

Под их присмотром жертва встретилась с курьером и передала ему 350к. Георгия задержали. В отношении него возбуждена уголовка по делу о мошенничестве, потенциальный срок за которую — 6 лет. Если подтвердится, что Георгий знал о сотрудничестве с мошенниками. Не исключено, что парня могли использовать вслепую.