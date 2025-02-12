Спасатели показывают, как вырезали людей из смятого о фуру микроавтобуса на «Коле»

ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 12 февраля около 7 часов утра на 120-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) на подъезде к реке Волхов. По предварительной версии, водитель фуры выезжал с заправки и не уступил дорогу. Полуприцеп перекрыл всю проезжую часть, и в него врезался «Мерседес». Водитель микроавтобуса погиб. В стационар были доставлены 14 взрослых и один ребенок. В тяжелом состоянии находятся три человека, двое в реанимации, один человек от госпитализации отказался. Возбуждены два уголовных дела: о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, (часть 3 статьи 264 УК РФ) и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).