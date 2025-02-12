В Челябинске ФСБ задержала директора МУП «Коммет» и его зама

В Челябинске сотрудники областного УФСБ задержали директора МУП «Коммет» и его заместителя по подозрению в особо крупном мошенничестве. Руководители на пару похитили более 2,2 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Установлено, что начальник МУП и его заместитель заключали фиктивные контракты с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент заключения сделок заказчику не принадлежало. Оно находилось в долгосрочной аренде одной из самых крупных ресурсоснабжающих организаций Южного Урала. Поэтому работы почти не велись.
После подписания актов приемки выполненных работ и их оплаты деньги возвращалась в МУП. По такой схеме с декабря 2023 года по февраль 2025 года подозреваемые похитили более 2,2 миллионов рублей, принадлежавших муниципальному предприятию.
На основании результатов, представленных УФСБ, в отношении участников преступления возбудили уголовное дело по признакам состава преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее на работе и в квартирах подозреваемых провели обыски. Решается вопрос о мере пресечения.