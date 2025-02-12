В Челябинске ФСБ задержала директора МУП «Коммет» и его зама

Установлено, что начальник МУП и его заместитель заключали фиктивные контракты с аффилированными ИП на техническое обслуживание имущественного комплекса предприятия, которое на момент заключения сделок заказчику не принадлежало. Оно находилось в долгосрочной аренде одной из самых крупных ресурсоснабжающих организаций Южного Урала. Поэтому работы почти не велись.