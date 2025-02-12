В Уфе должника по алиментам сняли прямо с самолета

«По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть доходов, но свои родительские обязанности он не выполнял. По месту регистрации не проживал, место его работы было неизвестно, на связь с приставом не выходил, по вызову на прием не являлся, — сообщили в ведомстве. — Пока гражданин нежился на солнышке и отдыхал, судебный пристав-исполнитель применил в его адрес меры принудительного характера в виде ограничения в спецправе и выезда за пределы РФ, а также объявил его в исполнительный розыск».