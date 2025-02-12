В Уфе должника по алиментам сняли прямо с самолета

Как сообщили в службе судебных приставов Башкирии, мужчина долгое время скрывался от исполнения родительских обязательств в Сочи, но пограничная служба и судебные приставы прервали его длительные каникулы.
Отмечается, что он задолжал полмиллиона рублей и не спешил расплачиваться, а наоборот, собрал чемодан и улетел туда, где нет никаких обязательств и долгов.
«По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять на содержание ребенка четверть доходов, но свои родительские обязанности он не выполнял. По месту регистрации не проживал, место его работы было неизвестно, на связь с приставом не выходил, по вызову на прием не являлся, — сообщили в ведомстве. — Пока гражданин нежился на солнышке и отдыхал, судебный пристав-исполнитель применил в его адрес меры принудительного характера в виде ограничения в спецправе и выезда за пределы РФ, а также объявил его в исполнительный розыск».
Когда мужчина решил вернуться в Башкирию и купил билеты на ближайший рейс до Уфы, информация поступила сотрудникам пограничной службы, а те, в свою очередь, передали информацию судебным приставам. Транспортные полицейские первыми встретили его в столице республики, а затем уже суд признал его виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ. Если же горе-отец не заплатит долг, ему будет грозить уголовная ответственность.