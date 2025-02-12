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«Конфликт перерос в стрельбу». В Шумилинском районе задержан стрелявший из охотничьего ружья по дому знакомых мужчина

Под Шумилино мужчина стрелял по дому рабочих, с которыми поссорился.

Источник: Комсомольская правда

В Шумилино будут судить 47-летнего мужчину, который во время ссоры открыл стрельбу. Подробности рассказали в УВД Витебского облисполкома.

Выяснилось, что подозреваемый был пьяным. Мужчина поссорился со знакомыми работниками, которые проживали в соседнем доме. Фигурант взял охотничье ружье и начал стрелять по зданию, к счастью, обошлось без жертв. О произошедшем работники спустя пару дней рассказали нанимателю, тот обратился в милицию.

Подозреваемого оперативно задержали. Оружие и боеприпасы у него изъяты. Задержанного будут судить за хулиганство.

Также ОМОН задержал охотника, стрелявшего по дому соседки в Шумилино.