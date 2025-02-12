Как прошло первое заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту

Перед началом процесса в холле Южного окружного военного суда наблюдался ажиотаж — собралось до 100 человек, большинство из которых журналисты, а также студенты юридических вузов. Последние будут наблюдать за процессом в учебных целях. Процесс начался с резкого замечания судьи.
— Кто там разговаривает? — строго обратился он к стороне обвиняемых сразу после того, как сел в кресло председательствующего. — Суд идет! Не разговаривать.
После этого судья перечислил присутствующих на процессе обвиняемых. Это Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Артур Терчанян и Роман Соломко. Они обвиняются в причастности к теракту, а также контрабанде, незаконном приобретении и транспортировке взрывных устройств. Все они присутствовали в этот день на процессе. До этого два раза судебное заседание откладывали из-за того, что не всех сразу удавалось вовремя доставить на процесс. Обвиняемые выглядели немного растерянными — к такому вниманию прессы и общественности, они явно не привыкли. При этом лица и глаза не прятали — держались в целом собранно.
Ранее следствие сообщало, что в подготовке теракта участвовали граждане Украины, Грузии, Армении и России — всего не менее 12 человек. Впоследствии были задержаны пятеро граждан России, двое граждан Украины и один гражданин Армении. Всех их теперь обвиняют в соучастии в преступлении. Каждый из них отвечал за определенный «участок работы» — подделку документов, транспортировку взрывчатки до места хранения и прикрытие.
Перед началом заседания судья спросил обвиняемую сторону, не против ли они того, чтобы сделать процесс открытым. Адвокаты подсудимых ответили, что «только за». Между тем, как отметил судья, в деле есть документ с грифом «для служебного пользования», сведения из которого не должны попасть в открытый доступ. В итоге прессу попросили удалиться, а позже было объявлено о решении сделать процесс закрытым.
Напомним, теракт на Крымском мосту произошел в шесть часов утра 8 октября 2022 года. В прицепе грузового автомобиле, который двигался в сторону Крыма, было приведено в действие взрывное устройство. Взрывчатки было столько, что обрушились два огромных автомобильных пролета. В море также упал легковой автомобиль. Взрыв был слышен даже на окраине Керчи, до которой не менее 10 километров. Взрывной волной выбило стекла некоторых домах города. По железнодорожному мосту в момент взрыва проходил товарный состав из 59 вагонов с топливом. Несколько цистерн загорелись. Их удалось оперативно потушить поездной бригаде, которая проявила мужество.
Как выяснится позже, за рулем фуры со взрывчаткой находился 51-летний Махир Юсубов — водитель-дальнобойщик с 25-летним стажем. Организаторы теракта использовали его «втемную» — Махир взял заказ на перевозку полиэтиленовой пленки из Армавира в Симферополь на одном из сайтов. Машину начинили смертоносным грузом без его ведома. Водитель погиб на месте. У него остались жена и двое детей. Они признаны потерпевшими по этому делу.
Также на месте погибли четыре человека в легковом автомобиле, который ехал рядом с фурой по мосту. Среди них была семейная пара из Санкт-Петербурга. Супруги снимали исторические документальные фильмы для своего блога и ехали на полуостров, чтобы провести съемки для очередного выпуска.
По версии следствия, бомба была спрятана в рулонах с пленкой общим весом не менее 22 тонн. С использованием подменных документов груз доставили сначала из Одессы в Болгарию, а затем перевезли в Армению. Оттуда взрывчатка на грузовике была доставлена в Россию через Грузию и пересекла границу в пункте пропуска Верхний Ларс. В Краснодарском крае ее перегрузили в фуру гражданина России Юсубова, который и отправился в свой последний рейс в Симферополь.
На Крымском мосту подрыв бомбы осуществили дистанционно. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.
— Надеюсь, справедливость восторжествует и всех виновных накажут, — сказала «РГ» вдова погибшего водителя Наиба Юсубова.
Дата следующего заседания суда пока не назначена.