Как прошло первое заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту

После этого судья перечислил присутствующих на процессе обвиняемых. Это Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Артур Терчанян и Роман Соломко. Они обвиняются в причастности к теракту, а также контрабанде, незаконном приобретении и транспортировке взрывных устройств. Все они присутствовали в этот день на процессе. До этого два раза судебное заседание откладывали из-за того, что не всех сразу удавалось вовремя доставить на процесс. Обвиняемые выглядели немного растерянными — к такому вниманию прессы и общественности, они явно не привыкли. При этом лица и глаза не прятали — держались в целом собранно.