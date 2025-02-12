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Жителю Башкирии вонзили нож в шею

Жителю Башкирии вонзили нож в шею.

Жителя Абзелиловского района, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, установлено, что 11 февраля 2025 года нетрезвый 63-летний мужчина начал выпроваживать своего приятеля. И в этот момент он решил убить своего гостя: поднял с пола нож и нанес удар в область шеи. От полученных телесных повреждений последний скончался.

«С учетом изложенного, Абзелиловским районным судом РБ в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 12 апреля 2025 года», — проинформировали в инстанции.

Постановление в законную силу пока не вступило.