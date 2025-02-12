Троллейбус в Минске сбил двух пешеходов

Чуть позднее, 7 февраля, ДТП с троллейбусом произошло на повороте с проспекта Дзержинского на улицу Хмелевского. Тогда водитель такси не предоставил преимущество попутно двигавшемуся троллейбусу, в результате чего транспортные средства столкнулись. Причем, как сообщали в ГАИ, после столкновения и легковушка, и троллейбус выехали за пределы проезжей части, где первая к тому же врезалась в мачту освещения. В результате пострадала пассажирка такси.