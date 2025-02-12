Троллейбус в Минске сбил двух пешеходов

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Два пешехода в Минске попали под колеса троллейбуса, с различными травмами их доставили в больницу, сообщили в Следственном комитете Беларуси в среду.
Там уточнили, что троллейбус сбил двух работников дорожной организации.
«По предварительной информации, днем 12 февраля 40-летний водитель троллейбуса двигался по улице Шафарнянского и при повороте налево совершил наезд на двух работников дорожной организации, находившихся на проезжей части», — сказано в сообщении в Telegram-канале СК.
В результате ДТП мужчины госпитализированы — они получили различные травмы, рассказали в ведомстве.
ДТП с троллейбусами
Дорожно-транспортные происшествия с участием троллейбусов не часто, но все же происходят в Минске. Так, в начале января сообщалось о гибели пенсионерки, которая на улице Налибокской решила пересечь проезжую часть на электросамокате и угодила под троллейбус — от полученных травм 60-летняя женщина скончалась.
Чуть позднее, 7 февраля, ДТП с троллейбусом произошло на повороте с проспекта Дзержинского на улицу Хмелевского. Тогда водитель такси не предоставил преимущество попутно двигавшемуся троллейбусу, в результате чего транспортные средства столкнулись. Причем, как сообщали в ГАИ, после столкновения и легковушка, и троллейбус выехали за пределы проезжей части, где первая к тому же врезалась в мачту освещения. В результате пострадала пассажирка такси.