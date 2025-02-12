Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группу уфимских аферистов осудят за незаконное обналичивание почти двух миллиардов рублей

В Уфе банда мошенников незаконно обналичила 1,8 млрд рублей.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе группа аферистов предстанет перед судом за незаконное обналичивание почти двух миллиардов рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры, Следственного комитета и МВД Башкирии.

В 2015 году житель столицы республики разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, ключевая задача которых состояла в поиске людей для оформления на них подставных фирм.

— Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции, — сообщает надзорное ведомство.

Близкая знакомая лидера преступного сообщества выполняла функции адвоката. Она подыскивала клиентов, которым нужно было обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю «наличку» женщина хранила у себя.

Была у преступников и «бухгалтерия», ей руководила уроженка Уфы. Вместе с жительницей Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний.

Согласно предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот более 1,8 миллиарда рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере от пяти до 15%. Доход от такой деятельности составил более сотни миллионов рублей.

Деятельность преступной организации пресекли сотрудники СК, МВД и ФСБ. На восьмерых уфимцев в возрасте от 30 до 64 лет было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Осуществление незаконной банковской деятельности» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Дома и в офисах у подозреваемых изъяли около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов и банковские карты.

Уголовное дело направят в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении еще одного соучастника ранее вынесли обвинительный приговор.

— В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 31 миллион рублей, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.