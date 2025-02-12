Группу уфимских аферистов осудят за незаконное обналичивание почти двух миллиардов рублей

В Уфе группа аферистов предстанет перед судом за незаконное обналичивание почти двух миллиардов рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры, Следственного комитета и МВД Башкирии.
В 2015 году житель столицы республики разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, ключевая задача которых состояла в поиске людей для оформления на них подставных фирм.
— Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции, — сообщает надзорное ведомство.
Близкая знакомая лидера преступного сообщества выполняла функции адвоката. Она подыскивала клиентов, которым нужно было обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю «наличку» женщина хранила у себя.
Была у преступников и «бухгалтерия», ей руководила уроженка Уфы. Вместе с жительницей Баймака она составляла фиктивную отчетность для всех подставных компаний.
Согласно предварительным данным, организация вывела в нелегальный оборот более 1,8 миллиарда рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере от пяти до 15%. Доход от такой деятельности составил более сотни миллионов рублей.
Деятельность преступной организации пресекли сотрудники СК, МВД и ФСБ. На восьмерых уфимцев в возрасте от 30 до 64 лет было возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Осуществление незаконной банковской деятельности» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Дома и в офисах у подозреваемых изъяли около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов и банковские карты.
Уголовное дело направят в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. В отношении еще одного соучастника ранее вынесли обвинительный приговор.
— В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 31 миллион рублей, — сообщает СК.
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